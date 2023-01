Briefing

Visite an bulgarisch-türkischer Grenze: Für einen Lokalaugenschein sind Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner heute an der bulgarisch-türkischen Grenze. Gefordert wird mehr EU-Unterstützung beim Schutz der Außengrenze. Das Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens bleibe so lange aufrecht, „bis sich die Situation grundlegend ändert“, betonten sie im Vorfeld.

Show-Act: Was genau erwarten sich der österreichische Bundeskanzler und der Innenminister von ihrem Besuch, fragt sich Martin Fritzl in der Morgenglosse. Er spricht darin vom Versuch, Brüssel den Schwarzen Peter zuzuschieben und von einer diplomatischen Offensive, die jetzt in dem Besuch der Grenze gipfelt. Mehr dazu.

Selenskij will Korruption nicht dulden: Ein ehemaliges Regierungsmitglied soll 400.000 Dollar an Schmiergeld kassiert haben. Der ukrainische Präsident kündigt nun ein entschlosseneres Vorgehen gegen Fehlverhalten im Staatsapparat. In Deutschland gibt es unterdessen noch keine Einigkeit in der Frage, den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Die Länder, die Putins Wirtschaft nun in der Hand haben: Seit Kriegsbeginn ist Russland vom Haupthandelspartner Europa weggedriftet – und musste sich neuen Ländern zuwenden. Vor allem drei von ihnen profitieren gehörig davon. Und können dem Kreml zunehmend ihre Bedingungen diktieren. Mehr dazu.

Mutmaßlicher Schütze nach Bluttat in Kalifornien tot: Der mutmaßliche Täter nach der grausamen Bluttat mit zehn Toten in einem Tanzlokal im US-Staat Kalifornien ist tot. Er hat sich offenbar das Leben genommen, als eine Sondereinheit der Polizei seinen Wagen umstellte. Weitere Verdächtige gebe es nicht. Mehr dazu.

Fällt das Urteil gegen Chorherr, Benko und Co.? Die WKStA wirft dem grünen Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor. Auch prominente Unternehmer, darunter René Benko und Michael Tojner, sind angeklagt. Die „Presse“ wird ab 9.00 Uhr live berichten.