Erinnerungen an Christian Hummer, und eine erste Posthum-Single

Bekannt war er vor allem als Wanda-Keyboarder, dabei hatte er zuletzt ein ganz eigenes Projekt. Am 3. Februar erscheint die erste Single nach seinem Tod. Persönliche Erinnerungen an den Multiinstrumentalisten.

Christian und ich sprachen mehrheitlich über Essen. Suchte ich ein Wiener Lokal, stand er mit drei bis vier Tipps pro nationaler Küche zur Seite. Ich notierte dann fleißig, eingefahren bin ich damit nie. „In dir ist echt ein Gourmet-Redakteur verloren gegangen“, schrieb ich einmal, und spielte damit auch auf seine eloquente Ausdrucksweise an. „Ja, schleus' mich ein beim Schaufenster“, witzelte er. Ich hatte elf Tage zuvor meinen Job als Redakteurin angetreten. Musik war nie großes Thema zwischen uns, waren wir in kleiner Runde bei ihm zu Hause, überließ er mir mal mehr, mal weniger erfreut die Bluetooth-Box. Ich spielte dann, abhängig von Uhrzeit und Alkoholpegel, meine Guilty Pleasures. (Jene Titel, die man eigentlich nur heimlich unter der Dusche hört, niemals aber auf einer Party anmachen würde.) Der sonst so strenge Kritiker verurteilte mein Faible für weniger gehaltvolle Musik nie, wohl auch, weil seine Freundin und ich zu viel Spaß damit hatten. Wie oft ich von ihm Geschriebenes lautstark unter der Dusche hörte, wusste er nicht. Zwar war ich bei fast jedem seiner Konzerte, als einer seiner Fans wollte ich mich aber schon deshalb nicht outen, weil er als Keyboarder der österreichischen Band Wanda genügend hatte.

Kennengelernt habe ich Christian, als er schon längst an seinem Solo-Projekt Loeweloewe bastelte. Stand er mit Wanda vor 15.000 Menschen auf großen Bühnen, so stellte er sich mit seiner eigenen Band wieder in Gürtelbars, spielte vor einer Handvoll Leuten, wovon ein Großteil Bekannte waren wie ich. Das begeisterte mich. Dieses mühelose nochmal „von unten anfangen“, wenn auch mit gewissem Startvorteil. Im August 2021 erschien die erste Single „Lauter Als Die Stimme Im Kopf“. Melancholisch im Text, hoffnungsvoll (und leicht psychedelisch) im Klang. Darauf folgte „Stop Lift Stop“ mit dadaeskem Text, hellem Backing-Gesang und prominenter Gitarre. Es sollten noch viele Singles werden, und eine EP im Herbst. Im September 2022 starb Christian nach schwerer Krankheit.