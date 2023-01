Sportprogramm für Toyotas Bestseller

Toyota RAV4 neu als GR Sport: Hybrider mit und ohne Stecker.

Toyota war 2022 stark unterwegs: Meistverkaufte Automarke in den USA, Rang zwei in Europa. Niemand zweifelt daran, dass CEO Akio Toyoda, 66, großen Anteil daran hat, weshalb er soeben zum Chairman des von seinem Großvater gegründeten Unternehmens aufgestiegen ist.

Reichlich Deko, spezielle 19-Zoll-Räder und Bi-Color-Lackierung: Der RAV4 GR Sport hat aber auch ein strafferes Fahrwerks-Setup.

Herzensanliegen, neben der zu Amtsantritt 2009 ausgegebenen Devise "Keine faden Autos mehr!", ist Akio Toyoda die prominente Rolle der Sportabteilung GR (für Gazoo Racing). Einsätze absolviert sie auf drei Ebenen: im Rennsport, wo das Team als Rennstall unter anderem den Langstreckeneinsatz in Le Mans bestreitet, zweitens als Kompetenzzentrum für sehr sportliche Straßenautos (aktuell GR Yaris und GR Supra) und drittens als Label für dezent sportlich aufgemöbelte Modelle. Sie macht das weltweit meistverkaufte Modell von Toyota - jawohl, der RAV4 - zur Variante GR Sport, was man gut mit Sportline von VW oder M Line von BMW vergleichen kann. Wobei es beim RAV4 nicht ausschließlich um Dekor und Ausstattung geht: Ein strafferes Setup von Federung und Dämpfung sowie serienmäßig schmückende 19-Zoll-Räder, die leichter und steifer sind, befördern ein kurzweiligeres, agileres Handling des Autos. Wie wir auf ersten Kilometern feststellen konnten: ohne deswegen ungut straff oder gar hart zu sein.

Der 4,6 Meter lange RAV4 behält auch als GR Sport seine Tugenden, die in einem gut abgestimmten Mix aus Komfort, Größe, Platzangebot und SUV-Appeal zu finden sind. Hybrider Antrieb ist längst Standard, auch der GR Sport kommt als Plug-in-Hybrid (ab 54.990 Euro) und als HEV (ab 56.990 Euro), was bedeutet: Hybrid ohne Stecker.

Die gewohnten Tugenden bleiben auch im Sportprogramm erhalten: kompakte Abmessungen (Länge: 4,6 Meter), SUV-Looks, gutes Platzangebot und Toyotas Zuverlässigkeits-Nimbus.

Die Preisgestaltung legt nahe, welche Aus führung eine Mehrheit finden wird. Einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner haben beide Versionen an Bord, der HEV kommt auf 178 PS Systemleistung (von null auf 100 in 8,4 Sekunden), der PHEV auf 185 PS (6,0 Sek.). Die Liste der Ausstattungs- und Deko-Details außen und innen ist länger, als hier Platz wäre, deshalb nur der Hinweis auf die Farben: Weiß, Schwarz, Rot entsprechen der GR-Livree, sind also quasi empfohlen, speziell in Bi-Color-Finish.