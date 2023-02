Das Alter erfordert ein anderes Wohnen

Der Anteil der Hochbetagten in der Gesellschaft wächst rasant. Die wenigsten sorgen vor und geeignete Immobilien für Seniorinnen und Senioren gibt es viel zu wenig. Was bleibt, ist ein gesellschaftliches Opus magnum.

„Angst vor dem Tod habe ich nicht, aber bis dahin will ich selbst bestimmen, wohin es geht“, sagt die 79-Jährige mit einem strahlenden Lächeln und einer Bestimmtheit, die keinen Zweifel zulässt. Dass Maria Wolf-Steiner lang in der Modebranche gearbeitet hat, lassen ihre langen schwarz-silbernen Gelnägel erahnen. „Ich geh kaum mehr in die Boutiquen, denn immer wenn ich geh, schreit ein Stück: ,Nimm mich mit!‘ Aber ich habe keinen Platz mehr.“ Die Waldviertlerin wohnt in einem kleinen Mödlinger Penthaus im betreuten Wohnen von Silver Living. Der Immobilienentwickler hat sich auf Wohnanlagen für Seniorinnen und Senioren spezialisiert.



Vor fast sieben Jahren ist sie in die Residenz mit Schlafzimmer, Wohnküche und Bad eingezogen. Sie kennt hier jeden und jeder kennt sie. Sie grüßt alle herzlich. Zwei weitere Bewohnerinnen sind im Gemeinschaftsraum in ein Kartenspiel vertieft. Ihr Balkon könnte auch eine kleine Gärtnerei sein, so viel Grün pflegt sie dort. Ihr Auto, das sie für Einkäufe nutzt, steht in der Garage. Ihr Terminkalender ist voll: Turnen, Gedächtnisübungen, Kaffeehausbesuche. Den Betreuerinnen und Betreuern falle immer etwas ein. Am Kosmetiktag lassen sich auch die Männer eincremen und massieren. Nur dem Chor bleibt die ehemalige Kauffrau mit silbergrauem Haar fern. Singen könne sie nicht. „Ich bin kein Einzelmensch, sondern mag Publikum.“ Aber man könne sich auch in seine eigenen Bereich zurückziehen. Die Freiheit, darüber zu entscheiden, gefalle ihr.

Unabhängig leben wollen 75 Prozent der 50- bis 75-Jährigen. Das besagt eine Studie des Sora Instituts im Auftrag von Silver Living. Doch die meisten setzen sich erst konkret damit auseinander, wenn es schlagende Gründe dafür gibt, zum Beispiel wenn die Wohnung zu groß oder nicht barrierefrei ist.

An später denkt man nicht. Bis dahin wird der Gedanke an zukünftige Wohnbedürfnisse verdrängt. 75 Prozent machen keine Pläne, wo sie im Alter wohnen wollen. Das gilt überwiegend für Menschen ohne eigene Wohnimmobilie.