Schon wieder eine Allianz gegen die FIS.

Julian Schütter saß in der sich leerenden WM-Fanzone von Courchevel und hielt einen Umschlag in die Luft. Inhalt: ein Brief an FIS-Präsident Johan Eliasch, unterzeichnet von 130 Wintersportathleten und mit der Forderung u. a. nach klimaneutralen FIS-Events.

Schütter, 24, hatte zuletzt beachtliche Medienpräsenz, ein ÖSV-Abfahrer und Fridays-for-Future-Aktivist in Zeiten der Klebeproteste, das lässt aufhorchen.