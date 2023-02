Neue Fortschritte bei der Pille für den Mann

Eine Antibabypille ohne Hormone und ohne Nebenwirkungen könnte bald Realität sein. Ein Forschungsteam aus den USA arbeitet derzeit an einem solchen Verhütungsmittel - allerdings für Männer.

Ein Forschungsteam der Cornell Universität in New York arbeitet derzeit an einer Pille für den Mann. Anders als das Verhütungsmittel für Frauen soll diese aber ohne Hormone und ohne Nebenwirkungen funktionieren. Die in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlichte Studie beschreibt, wie das Mittel bisher an Mäusen getestet wurde.

Dabei wurden männlichen Mäusen der Wirkstoff „TDI-11861“ etwa eine halbe Stunde vor dem Sex verabreicht. Dieser hemmt gewisse Enzyme, die für die Übermittlung von Signalen innerhalb der Zellen verantwortlich sind.

Spermien schwimmen nicht mehr

Die Spermien der Mäusemännchen wurden so für einen Zeitraum von zwei Stunden unbeweglich und die Mäuse dadurch vorübergehend unfruchtbar. Denn diese Zeitspanne ist lang genug, um zu verhindern, dass die Spermien das Ei erreichen. Bei ganzen 52 Paarungsversuchen wurde kein einziges Mäuseweibchen schwanger.

Die Wirkung sei am nächsten Tag allerdings wieder verflogen, Nebenwirkungen konnte das Forschungsteam keine feststellen, auch nicht bei einer Verabreichung des Medikaments über einen längeren Zeitraum von sechs Wochen. Weder der Testosteronspiegel noch andere Hormonlevels würden dadurch beeinflusst werden.

Auch für Phillipp Quaas vom Universitätsspital Basel ist klar: „Dieser Ansatz hat Potenzial“, sagte der an der Studie nicht beteiligte Arzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. „Für eine Zulassung dieses Wirkstoffs als Medikament braucht es aber noch mehr Informationen.“ Insbesondere müssten Studien an Menschen durchgeführt werden. Bis man diese Pille für den Mann in der Apotheke kaufen kann, dauere es demnach noch. „Wenn man es richtig pusht, könnte ein solches Medikament in fünf bis zehn Jahren zugelassen werden“, schätzte Quaas.

Verhütung für den Mann?

Seit vielen Jahren wird nach weiteren Verhütungsmitteln für den Mann gesucht, bis dato sind nur Kondome oder Sterilisation in Verwendung. Zuletzt wurde auch anderen Wirkstoffen geforscht, und zwar mit ähnlich vielversprechenden Resultaten. Erst diesen Jänner wurde ein anderes nicht-hormonelles Verhütungsmittel erfolgreich an Mäusen getestet, dieses mit dem Wirkstoff „VU0546110“. Und im März des vergangenen Jahres wurde - ebenfalls bei Tests an Mäusen - eine 99-prozentige Wirksamkeit des Mittels „YCT529“.

Die Antibabypille für Frauen basiert auf Hormonen, die den Menstruationszyklus und teilweise die Psyche beeinflussen. Zudem kann die Einnahme zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen, etwa Thrombosen. Bisherige Versuche, ein Äquivalent für Männer herzustellen, basierten auf dem männlichen Geschlechtshormon Testosteron. Dabei zeigten sich allerdings ebenso Nebenwirkungen wie Gewichtszunahmen, Depressionen sowie erhöhte Cholesterin-Werte, die wiederum das Risiko für Herzkrankheiten steigen lassen.

(red/APA)