Beatles und Stones, endlich vereint

(c) REUTERS (AARON JOSEFCZYK)

Paul McCartney und Ringo Starr sollen bei den Aufnahmen zum nächsten Album der Rolling Stones mitgewirkt haben.

Es sind zwar nur mehr zwei Beatles am Leben - John Lennon wurde 1980 von einem verrückten Fan ermordet, George Harrison starb 2001 an Lungenkrebs -, doch diese sollen auf dem nächsten Album der Rolling Stones mitwirken. Laut US-Branchenmagazin „Variety“, das sich auf mehrere, wenn auch nicht namentlich genannte Quellen beruft, hat Paul McCartney dafür Bassparts eingespielt, und auch Ringo Starr soll bereits im Studio gewesen sein.

Produziert wird das Stones-Album von Andrew Watt, Aufnahmen fanden in den vergangenen Wochen in Los Angeles statt. Mick Jagger sagte schon 2021, die Band habe "viele Tracks fertig", Gitarrist Keith Richards verkündete heuer in einem Neujahrs-Instagram-Post, dass "neue Musik auf dem Weg ist". Es wäre das erste Stones-Album mit neuen Songs seit "A Bigger Bang" (2005). Das Magazin bezeichnete es als "sehr wahrscheinlich", dass auf dem kommenden Tonträger auch noch der 2021 verstorbene Drummer Charlie Watts zu hören sein wird.