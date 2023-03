Thomas Cik von der "Kleinen Zeitung" ist zu Gast im heutigen Podcast zur Kärnten-Wahl am 5. März 2023. Er erklärt, was bei der zweiten Landtagswahl in diesem Jahr zu erwarten ist, wieso SPÖ-Parteichef Peter Kaiser noch einmal Landeshauptmann werden wird und die FPÖ Platz 2 halten dürfte.

Gast: Thomas Cik

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher