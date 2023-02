Audi will Elektroauto-Fabrik in den USA bauen

Der deutsche Autobauer plant nach den Worten seines Chefs Marcus Duesmann angesichts des Subventionspakets IRA den Bau einer Elektroauto-Fabrik in den USA.

Offen sei, ob die Volkswagen-Tochter ein eigenes Werk baue oder dies im Konzernverbund mit Volkswagen erfolgt.

Der deutsche Autobauer Audi plant nach den Worten seines Chefs Marcus Duesmann angesichts des Subventionspakets IRA den Bau einer Elektroauto-Fabrik in den USA. "In den USA haben wir bisher keine Fabrik", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorausbericht vom Freitag. "Mit dem Inflation Reduction Act der amerikanischen Regierung ist der Bau eines US-Werks für Elektroautos natürlich hochattraktiv geworden."

Offen sei, ob die Volkswagen-Tochter ein eigenes Werk baue oder im Konzernverbund von Volkswagen. Beides sei möglich, sagte Duesmann, ein gemeinsames Werk mit VW sei wahrscheinlich. "Der Volkswagen-Konzern wird in Zukunft wahrscheinlich mehr Autos für den US-Markt auch dort bauen als bisher." Mit dem IRA wird unter anderem die Ansiedlung von Elektroauto- und Batteriezellfabriken in den USA gefördert. In Europa hat das Sorgen vor einer Abwanderung von Fabriken geschürt.

