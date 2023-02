Google Maps und Navis: Verlieren wir unseren Orientierungssinn?

Dank Google Maps und Co. müssen wir uns Wege nicht mehr genau merken, um ans Ziel zu kommen. Das hat Einfluss auf unsere Orientierungsfähigkeit. Die „gute alte“ Karte hat aber noch nicht ausgedient.

Ist das innerhalb oder außerhalb des Gürtels? – Eine Frage, die für viele Wienerinnen und Wiener keine große Herausforderung darstellt. Nicht so für Janine A.*

Obwohl sie in Wien geboren und aufgewachsen ist, findet die 28-Jährige kaum eine Adresse in der Stadt, ohne dabei den Anweisungen ihres Smartphones zu folgen. Das geht sogar so weit, dass sie Routen, die sie beinahe täglich begeht, auf Google Maps eingibt. „Zur Sicherheit“, wie sie sagt.