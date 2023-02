Tochter macht Buch ihres Vaters mit TikTok zum Bestseller

Elf Jahre lang verkaufte sich der Thriller von Lloyd Devereux Richards kaum - bis seine Tochter ein TikTok-Video veröffentlichte.

Ein 16-sekündiges TikTok hätte ein kleines bisschen Interesse wecken sollen für das Buch ihres Vaters. Ein paar Dutzend neue Leserinnen und Leser akquirieren für das Werk, an dem der Vater 14 Jahre lang gearbeitet hatte (neben Vollzeitjob und Kinder, wie sie schreibt). Man sieht einen Mann in grauem T-Shirt und Hosenträgern am Schreibtisch, zu hören ist „Beautiful Boy (Darling Boy)“ von John Lennon und Yoko Ono: „The monster's gone, your daddy's here“.

Nur wenige Tage nach dem Posten zählte der Clip mehrere Millionen Aufrufe, das Buch rangierte plötzlich an der Spitze der Amazon-Bestsellerliste. Und dass 11 Jahre nach der Erscheinung des Buches.

Lloyd Devereux Richards veröffentlichte sein Buch „Stone Maidens“ im Jahr 2012. Es ist ein Thriller über einen FBI-Agenten, der einen Mörder in Indiana verfolgt, und nach Aussage Richards Tochter ist das Buch ziemlich gut. Allerdings ist die Verlagsbranche für die Einzelnen eine unbeständige. Die Veröffentlichung bekam kaum Aufmerksamkeit, der Roman verschwand in den Tiefen der Buchhandlungen. Glücklich habe es den Vater trotzdem gemacht, so die Tochter im Kurzvideo.

Berühmt über Nacht

Mittlerweile zählt der Clip zu Richards Buch, den seine Tochter am 8. Februar unter dem Hashtag #BookTok hochlud, fast 50 Millionen Aufrufe und unzählige positive Reaktionen. Dass der Hashtag großen Einfluss hat, zeigte sich kürzlich auch bei Liebesromanen, dessen Popularität schlagartig anzusteigen schien. Dem Autor verhalf er quasi über Nacht zum Ruhm.

Dabei wusste dieser gar nicht erst was TikTok ist. So zeigt es ein weiteres Video von Richards, die Tochter zeigt ihm darin den ursprünglichen Clip, der zu diesem Zeitpunkt schon 15 Millionen Mal aufgerufen wurde. Beim Lesen der vielen Kommentare ist er sichtlich gerührt. „Wegen denen bist du Platz eins auf der Liste von Serienkiller-Thriller“, sagt die Tochter ihrem Vater.

Dort befindet sich das Buch auch heute noch, gar auf Platz neun der Bestsellerliste aller Bücher. (Stand 28.2.23) Sei es nun das fesselnde Buch, die Bescheidenheit des Autors oder die stolze (und technikaffine) Tochter - die Geschichte hinter „Stone Maidens“ trifft ganz offensichtlich den Puls der Zeit.

Der Account des Autors, angelegt von dessen Tochter, zählt nun über 380.000 TikTok-Follower. Darunter auch deutschsprachige Nutzerinnen und Nutzer: Unter den Videos liest sich etwa „lass uns das Buch holen, er tut mir voll leid“, „aw wie süß, ich hol mir auch eins“ oder „so verdient!“. Wie Richards diese Reichweite in Zukunft nutzt, ist noch ungewiss. Eventuell aber mit einem Fortsetzungsroman.

(evdin)