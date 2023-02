Serbiens Präsident, Aleksandar Vučić, und der Premier des Kosovo, Albin Kurti, akzeptieren – grundsätzlich – den Kompromissplan der EU. Doch der Vertragsteufel steckt im noch nicht ausgearbeiteten Detail.

Auch nach ihrer Absegnung des EU-Plans zur Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien können sich die Dauerstreithähne die vertrauten Nadelstiche nicht ganz verkneifen. Es sei eine „Schande“, dass die Vereinbarung nicht unterzeichnet worden sei, sagte Kosovos Premier Albin Kurti in Brüssel: „Ich war dazu bereit, aber die serbische Seite wollte das nicht.“ Er habe gehofft, dass „wir uns auf einige Kompromisse verständigen“, versicherte derweil Serbiens Präsident Aleksandar Vučić: „Aber Herr Kurti war dazu nicht bereit.“

Immerhin hatte der starke Druck des Westens die unwilligen Nachbarn in Brüssel ausnahmsweise nicht nur zum üblichen Austausch von Unfreundlichkeiten an einen Tisch gebracht: Mit der Annahme des EU-Plans haben die einstigen Kriegsgegner zu Wochenbeginn einen ersten Schritt in Richtung eines Ausgleichs und des von Brüssel geforderten Nachbarschaftsabkommens gemacht.