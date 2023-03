Peter Kaiser hätte es wissen müssen: In Kärnten hat der Fasching immer Saison.

In Kärnten hat der Fasching immer Saison – und mit dem Villacher Fasching, dem temporären Ausnahmezustand, ist er zwischen Lesach- und Lavanttal längst nicht zu Ende. Als doppelt fatal erweist sich darum, dass der Termin für die Landtagswahl so nah am offiziellen Faschingsende liegt. Zum einen ist ein Teil des Wahlvolks – meist der männliche – noch nicht ganz ausgenüchtert. Und zum anderen hat sich die Hoffnung des Klagenfurter Landesfürsten nicht erfüllt, dass sich seine SPÖ bis zum Ende des Wahlkampfs an sein Machtwort, die Lex Kaiser, hält – an eine Pause der quälenden Personaldebatte an der Parteispitze.

Ein Friedensschluss am Wörthersee ist schon deshalb misslungen, weil der Pate aus Eisenstadt ihn boykottiert hat. Weil wenige Tage vor der Wahl in Wien und anderswo nun wieder die Verschwörer und Meuchelmörder herumlaufen, platzte Kaiser der Kragen: Er erließ bis Sonntagabend ein Einreiseverbot für die SPÖ-Chefin, ihren burgenländischen Widersacher und deren Vasallen.

Statt eines Wochenendes zwischen Weißen- und Wörthersee schenkte er Pamela Rendi-Wagner eine Wellness-Woche auf Bali und Hans Peter Doskozil eine Safari in Tansania. Nur bitteschön: Out of Carinthia – wie in seligen SPÖ-Zeiten Bruno Kreisky, der Österreichs Tor zum Balkan tunlichst gemieden hatte. (vier)

thomas.vieregge@

("Die Presse" Print-Ausgabe, 02.03.2023)