Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Griechischer Bahnhofsvorsteher stellte Weiche falsch: „Ich habe einen Fehler gemacht“, soll der 59-jährige Bahnhofsvorsteher zu Protokoll gegeben haben. Bei dem Zugunglück in Griechenland sind mindestens 42 Menschen gestorben, zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Mehr dazu

So wenig Meereis in Antartkis wie noch nie: Satellitendaten zeigen, dass um den 19. Februar 2023 nur eine Fläche von rund zwei Millionen Quadratkilometern des Südlichen Ozeans von Meereis bedeckt gewesen ist. Damit wurde das bisherige Minimum vom 24. Februar 2022 (2,27 Millionen Quadratkilometer) erneut unterschritten. Mehr dazu

Israelischer Minister spricht von "Ausradierung“ einer Stadt: Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich dafür ausgesprochen, die palästinensische Kleinstadt Huwara im Westjordanland "auszuradieren". Das US-Außenministerium kritisiert die Aussagen heftig: Diese seien "widerwärtig, verantwortungslos und abstoßend", sagt ein Sprecher. Mehr dazu

Britische Regierung erwog Tötung aller Hauskatzen: Die britische Regierung hat zu Beginn der Corona-Pandemie die Tötung aller Hauskatzen in Betracht gezogen. "Tatsächlich gab es einen Moment lang die Idee, dass wir die Öffentlichkeit auffordern müssten, alle Katzen in Großbritannien auszurotten. Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn wir das gemacht hätten?", sagte der konservative Politiker James Bethell dem Sender Channel 4 News. Mehr dazu

ÖVP und Grüne giften einander wegen Pestiziden an: Der Schwarze Alexander Bernhuber und die Grüne Sarah Wiener liefern sich im Europaparlament ein österreichisches Derby über die Frage, ob und wenn ja, wie stark in der EU der Einsatz von Pestiziden verringert werden soll. Das Brüssel-Briefing von Oliver Grimm. Mehr dazu

Ebbe nach der Lehrerschwemme: Bis zu 30.000 Menschen fehlen dem Schulsystem in den kommenden Jahren. Wo man sie auftreiben soll, weiß niemand. Auch nicht das reformmüde Bildungsministerium, schreibt Julia Wenzel in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Mehr als nur Kärnten: Welche Folgen kann das Wahlergebnis am Sonntag für ganz Österreich haben? Thomas Cik von der "Kleinen Zeitung" ist zu Gast im heutigen Podcast zur Kärnten-Wahl am 5. März 2023. Er erklärt, was bei der zweiten Landtagswahl in diesem Jahr zu erwarten ist, wieso SPÖ-Parteichef Peter Kaiser noch einmal Landeshauptmann werden wird und die FPÖ Platz 2 halten dürfte. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über eine Schreckensnacht in Berlin: Das Reichstagsgebäude brannte. Mehr dazu