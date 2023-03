Wie faltet man eine Krawatte?

(c) imago images / Westend61

Die Kunst des Faltens will gelernt sein. (c) imago images / Westend61

Nachdem Marie Kondo das Aufräumen medienwirksam aufgegeben hat, müssen sich Ordnungsfanatiker anderweitig nach Anleitungen umsehen.

Vor einigen Jahren brauchte Marie Kondo die ganze Welt zum Aufräumen. Kleiderschränke, Abstellkammern, Garagen und Dachböden waren auf einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit. Reisesouvenirs, T-Shirts, Geschirr und andere Besitztümer wurden nach der Konmari-Methode aussortiert und neu geordnet. Auf den 2013 in Deutschland erschienen Bestseller „Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“ folgte 2019 die Netflix-Produktion „Aufräumen mit Marie Kondo“. Wer dem Trend ganz besonders beflissen nachgehen wollte, konnte sogar eine eigene Linie an Ordnungshelfern im zugehörigen Onlineshop erstehen.

Unlängst ließ die gefeierte Aufräumexpertin wissen, dass sogar sie - mittlerweile Mutter dreier Kinder - neuerdings auf Ordnung verzichte. „Mein Zuhause ist unordentlich, aber die Art und Weise, wie ich meine Zeit verbringe, ist für mich in dieser Phase meines Lebens die richtige“, sagte die Autorin damals laut der „Washington Post“.

Die Erben der Marie Kondo

Der Verzicht sorgt zwar für das eine oder andere Schmunzeln, tut dem von Kondo ursprünglich losgetretenen Langzeittrend aber keinen Abbruch. Damit auch weiterhin alles seine Ordnung hat, können sich Aufräumwillige künftig auch anderswo Rat und Hilfe holen. Etwa in einer weiteren Netflix-Produktion „The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt“. Hier wird bei Prominenten in großem Stil aufgeräumt und unter anderem Einblick in Reese Witherspoons Kleiderschrank oder Courtney Kardashians Garage gewährt.

Autorin Lilly Koslowsky, die als @stilles_bunt auf Instagram zu lebensnahem und praktikablem Minimalismus berät, hat ihre Ratschläge, Klarheit und Fokus zu finden, in ein bilderreiches Buch verwandelt. Der Titel: So bringt man „Wohnen und Leben in Ordnung“.

Auch die Britin Janelle Cohen versteht sich aufs Falten und Ordnen, und widmet sich mit ihrer Agentur „Straighten Up“ dieser verdienstvollen Aufgabe. Im demnächst erscheinenden Buch „Das Buch vom Falten“ konzentriert sie sich exklusiv auf das Anordnen und Aufbewahren von Kleidungsstücken - sei es zu Hause im Kleiderschrank oder unterwegs im Koffer. Wer sich schon immer fragte, wie man Krawatten, Sport-BHs oder Kinder-Latzhosen korrekt faltet und zusammenlegt, der wird hier eine gut bebilderte Antwort finden.

