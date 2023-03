Raiffeisen Bank International schränkt Russlandgeschäft ein

(c) REUTERS (TATYANA MAKEYEVA)

US-Behörden untersuchen, ob die Bank die Sanktionen eingehalten hat.

Die Raiffeisen Bank International setzt die Eröffnung neuer Konten für russische Firmen aus. Inzwischen gibt es auch Kritik aus der Politik.

Die Raiffeisen Bank International hat die Eröffnung von Konten für neue Firmenkunden ihrer russischen Tochter ausgesetzt und schränkt neue Fremdwährungsdienstleistungen für bestehende Kunden ein. Hintergrund ist laut der Nachrichtenagentur „Bloomberg" die Überprüfung der Geschäftstätigkeit der Bank in Russland.



Die Bank mit Sitz in Wien ist einer der wenigen westlichen Kreditgeber, die noch in Russland tätig sind, wo die Bank nach eigenen Schätzungen etwa ein Viertel aller Euro- und Dollar-Transaktionen in Russland abwickelt.