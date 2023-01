Warum nur geht die Ukraine so sehr auf Raiffeisen los?

Kiew will, dass Raiffeisen Russland verlässt. Aber warum genau diese Bank? Verrennt sich die Ukraine da? Und gibt es für die Österreicher am Ende gar objektiv gute Gründe zu bleiben?

Die Attacken gegen die Raiffeisen Bank International (RBI) reißen nicht ab. Immer mehr hat es den Anschein, als werde hier eine gezielte Kampagne zur Diskreditierung des österreichischen Geldinstitutes gefahren. Die jüngste Ankündigung aus Kiew vom Sonntag, die russische Leasingtochter der russischen Raiffeisenbank zu sanktionieren, führte am Montag zu einem Kurseinbruch der RBI-Aktie, obwohl die Leasingtochter – so die RBI auf Anfrage – gar keine Vermögenswerte in der Ukraine habe.

Was also hat es mit der Kampagne gegen die Raiffeisen auf sich? Wer steckt dahinter? Sagt Kiew am Ende vielleicht nur, was größere Mächte wollen, wie das in Branchenkreisen vermutet wird?