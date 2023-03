Ischgl: Wo Corona nur noch der Name eines teuren Biers ist

Ischgl war das Epizentrum der Coronapandemie in Österreich. Drei Jahre lang fand die Skisaison in dem kleinen Tiroler Ort nur mit massiven Einschränkungen statt. Mit dem Ende der Pandemie-Maßnahmen ist Après-Ski zurück – intensiv und ausgelassen wie früher. Über Corona will niemand mehr reden.

Beginnen wir gleich damit, was wir im Kitzloch in Ischgl nicht gesehen haben: Wir haben niemanden gesehen, der in der Après-Ski-Bar einen Tischtennisball aus dem Mund in ein Bierglas gespuckt hat. Ein Trinkspiel – trifft der Ball, muss der Gegenspieler das Bier auf einen Zug austrinken –, das angeblich wesentlich zur Verbreitung von Covid-19 in Europa beigetragen hat.

Wir haben niemanden mit einer Trillerpfeife gesehen, die von Mund zu Mund weitergegeben worden ist. Wir haben keine Frauen- und auch keine Männergruppen gesehen, die eine Flasche Schnaps rundgehen ließ.

Was wir in Ischgl sehr wohl gesehen haben, sind Menschen, die ausgelassen auf Tischen und Bänken getanzt haben. Wir haben Massen in Lokalen gesehen, die laut zu „Sweet Caroline“ in der Version von DJ Ötzi gegrölt haben. Wir haben torkelnde Skifahrer auf der Dorfstraße gesehen und auch einen Jugendlichen, der den teuer konsumierten Alkohol samt Abendessen am Straßenrand verteilt hat.