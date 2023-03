China: Die absolute Macht des Xi Jinping

Xi Jinping leistet seinen Amtseid in der Großen Halle des Volkes.

Xi Jinping leistet seinen Amtseid in der Großen Halle des Volkes. IMAGO/Xinhua

Der Volkskongress kürt den 69-Jährigen einstimmig zum Präsidenten, Parteivorsitzenden und Chef des Militärs. In seiner dritten Amtszeit wird er die ideologische Kontrolle forcieren.

Peking. Die rechte Faust in die Luft gehoben, die linke Hand fest auf dem roten Verfassungsbuch: Als Xi Jinping am Freitag in der Großen Halle seinen Amtseid schwor, war dies eine beeindruckende Demonstration absoluter Macht. Selten schien ein chinesischer Staatschef selbstbewusster und siegessicherer.

Natürlich schon zuvor klar, dass die 2592 Abgeordneten Xi mit einem „nordkoreanischen“ Wahlergebnis zur dritten Amtszeit krönen. Dass er aber 100 Prozent Zustimmung ohne eine einzige Enthaltung erhalten würde, war doch ein deutliches Signal. Xi hält alle drei wichtigen Titel, wobei das Präsidentenamt vor allem symbolisch ist. Wirklich entscheidend ist, dass Xi Partei und Militär anführt.

Seine Wiederwahl legt auch offen, wie atemberaubend rasant Xi das Land umgestaltet hat. Längst mutet es unvorstellbar an, dass Chinas mächtiger Staatschef sein Amt für einen Nachfolger räumen könnte. Dabei war noch vor wenigen Jahren das genaue Gegenteil der Fall: Dass ein Machthaber eine dritte Amtszeit reklamieren könnte, schien ausgeschlossen. Die Verfassung machte es klar: Nach maximal zehn Jahren – zwei Amtszeiten – muss der Rückzug folgen.

Xi machte sich unzählige Feinde