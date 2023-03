Cate Blanchett: „Mehr Tänzerin als Musikerin“

Ihre Rolle als brillante, aber eiskalte Dirigentin Lydia Tár machte Cate Blanchett zu einer Oscar-Favoritin. Im Interview spricht Blanchett über die Leidenschaft fürs Dirigieren, über die Liebesgeschichte im Film – und über den sensiblen Umgang mit Macht.

Das Musikdrama „Tár“ könnte Cate Blanchett heute Nacht ihren dritten Oscar einbringen. Zu Recht und völlig verdient: In „Tár“ mimt die 53-Jährige eine Dirigentin, die als erste Frau einem Orchester von Weltrang vorsteht. Wenn die Maestra den Taktstock schwingt, dann duckt man sich im Kino fast weg vor so viel Leidenschaft, Naturgewalt und Eleganz.

In einem grauen Flanell-Dress mit Puffärmeln tritt Cate Blanchett durch die Tür einer Hotelsuite in Berlin. Auf der Berlinale lief „Tár“ nochmal als Special. Seit der Premiere im Spätsommer auf dem Filmfestival Venedig triumphiert Blanchett weltweit. „Tár“ ist nicht nur das Porträt einer Dirigentin, sondern auch eine schillernde Charakter- und Milieustudie zweier mächtiger Musikerinnen in einer Männerdomäne. Und eine Liebesgeschichte.