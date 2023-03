Gott im blauen Himmel

Exzentriker mit viel Sinn für Religiöses: „Heaven to a Tortured Mind“ hieß 2020 das vierte Album von Yves Tumor, der als Sean Bowie in Miami geboren ist und heute in Turin lebt.

Yves Tumor: „Heaven Surrounds Us Like a Hood“. Arger Name, arger Songtitel. Der Titel des neuen Albums von Yves Tumor ist noch ärger: „Praise a Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)“. Das spielt wohl auf den Vers in der Offenbarung an, in dem Gott die Lauwarmen ausspuckt. Böse Theologie. Auch in diesem Stück kommt Gott vor, aber ganz fromm: Er liebe die Farbe blau, sagt ein Bub zu unheimlichem Hall, denn das sei die Farbe des Himmels, und dort sei Gott. Dann setzt wieder verzerrte, übersteuerte Rockmusik ein, mit einem Schlagzeug, das jeden Zweifler zu zerschmettern scheint. Mit einem Credo hat dieses Stück schon begonnen – und verhalten, mit einem Sound wie aus einem schlechten Radio. Das Credo hat auch der Bub gesprochen: „If you die, it's okay, you could just restart.“ Entsprechend setzt erst danach das Stück mit Wucht ein. Brüchig und verstörend bleibt es.

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar und Heide Rampetzreiter

(„Die Presse“) sowie Michaela Pichler und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

Warp Records

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.03.2023)