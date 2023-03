Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Nach Drohnen-Vorfall warnen USA Russland vor Eskalation: Nach einem militärischen Zwischenfall zwischen den USA und Russland über dem Schwarzen Meer warnt die US-Regierung Moskau vor einer Eskalation. Mehr dazu

So will Doskozil an die SPÖ-Spitze: Hans Peter Doskozil bewirbt sich für den Job als Parteichef – aber nur bei einer Abstimmung an der SPÖ-Basis. In der Partei hat er bereits Rückenwind, schreibt Klaus Knittelfelder. Mehr dazu

RBI soll an Tauschgeschäft mit der Sberbank arbeiten: Der „Falter“ berichtet von einem geheimen Bankendeal. Die Raiffeisen Bank International (RBI) spricht nur von „theoretischen Überlegungen“. Mehr dazu

Haaland schnürt Fünferpack gegen Leipzig: Der norwegische Manchester-City-Star Erling Haaland trifft beim 7:0 fünf Mal. Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel waren zuvor nur Lionel Messi und Luiz Adriano gelungen. Mehr dazu

Wenn Politiker Verantwortung abschieben: Die Impfpflicht sei falsch gewesen, man sei da aber nur dem Rat der Ärzte gefolgt, sagt Johanna Mikl-Leitner. Eine Morgenglosse von Martin Fritzl. Mehr dazu

BBC vs. Gary Lineker: Wie sehr stehen die Öffentlich-Rechtlichen unter Druck? Am kommenden Samstag wird Star-Moderator Gary Lineker wieder im Fernsehen zu sehen sein. Aufgrund seiner Kritik an der britischen Asylpolitik hatte ihn die BBC vorübergehend suspendiert. Doch die Wogen gehen weiter hoch: Stehen sich BBC und Politik zu nahe? Der "Presse"-Podcast vom Mittwoch. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über die letzen Versuche, die Verfassungskrise zu lösen. Doch der 15. März 1933 sollte zu einem verhängnisvollen Tag in der Geschichte Österreichs werden. Er bedeutete letztlich das Ende der Demokratie. Mehr dazu