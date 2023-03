(c) REUTERS (HENRY NICHOLLS)

Fußball-Legende und hält mit seiner Meinung nicht zurück: Gary Lineker. (c) REUTERS (HENRY NICHOLLS)

Am kommenden Samstag wird Star-Moderator Gary Lineker wieder im Fernsehen zu sehen sein. Aufgrund seiner Kritik an der britischen Asylpolitik hatte ihn die BBC vorübergehend suspendiert. Doch die Wogen gehen weiter hoch: Stehen sich BBC und Politik zu nahe?

Der Streit zwischen Moderator und Ex-Fußballer Gary Lineker und der britischen BBC ging groß durch die Medien: Der öffentlich-rechtliche Sender suspendierte Lineker, weil dieser sich auf Twitter kritisch über die Asylpolitik der britischen Regierung äußerte.

Mit einem Tweet über das umstrittene Asylgesetz der britischen Regierung hat der Starmoderator Gary Lineker eine Krise in der BBC ausgelöst. Er hatte die Rhetorik der konservativen Regierung mit der Sprache in "Deutschland in den 1930er Jahren" verglichen.

Die BBC warf dem Ex-Fußballstar daraufhin einen Bruch ihrer strikten Neutralitätsregeln vor und suspendierte ihn. Und das, obwohl Vorstandschef Richard Sharp und Generaldirektor Tim Davie sowieso schon eine Nähe zu den konservativen Tories nachgesagt wird.

Solidarität mir Lineker

Die große Solidarität, die Lineker auf Twitter und innerhalb der Sportredaktion der BBC, etwa von Co-Kommentatoren Alan Shearer und Ian Wright, zuteilwurde hat dafür gesorgt, dass am Wochenende Sendungspläne durcheinanderkamen, und Linekers Suspendierung schließlich wieder aufgehoben wurde. Kommenden Samstag kehrt der Moderator von "Match of the Day" auf die Bildschirme zurück, doch die Wogen gehen weiterhin hoch.

Wie und wozu dürfen Journalisten sich äußern? Wie umstritten ist die Asylpolitik der britischen Regierung tatsächlich? Und wie geht es mit der öffentlich-rechtlichen BBC überhaupt weiter? Thomas Vieregge aus dem Außenpolitik-Ressort der "Presse" und Senta Wintner aus dem Sport-Ressort der "Presse" im Gespräch.

Gast: Thomas Vieregge, Senta Wintner

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer/Aaron Olsacher

Credits: BBC

Mehr dazu:

>>> Kommentar von Rosemarie Schweiger: Gary Lineker und die Absurditäten des Asylsystems

Mehr zur Presse-JUBILÄUMSAKTION: 12 Monate um 7 Euro pro Monat (statt 14 Euro): diepresse.com/aboaktion