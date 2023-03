Drei Bombendrohungen an Kärntner Schulen an einem Tag

Auch dieses Mal mussten die Gebäude geräumt und durchsucht werden. Seit vergangener Woche gab es damit sieben Bombendrohungen an Kärntner Bildungseinrichtungen.

Die seit vergangener Woche anhaltende Serie von Bombendrohungen an Kärntner Schulen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. An diesem Tag hat es gleich drei Drohungen an Kärntner Schulen gegeben, damit sind es insgesamt sieben seit Dienstag vergangener Woche. Die Drohungen wurden jeweils auf den WCs der Schulen hinterlassen, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstag zu Mittag war in der Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (BAFEP) in Klagenfurt eine Drohbotschaft gefunden worden. Schüler und Lehrpersonal, etwa 1000 Personen, mussten die Schule verlassen, gefunden wurde nichts. Das gleiche Szenario herrschte in der Fachberufsschule Villach. Hier waren rund 500 Schüler und Lehrer betroffen. Und am Nachmittag wurde vom Reinigungspersonal der MS 2 in Klagenfurt eine Bombendrohung gefunden. Die Durchsuchung des Gebäudes war vorerst noch nicht abgeschlossen, Schüler waren zu diesem Zeitpunkt aber keine mehr im Gebäude.

Die Polizei könne einen Nachahmungstäter nicht ausschließen, berichtet die „Kronenzeitung“ online. Man nehme die Lage jedenfalls sehr ernst. „Solche Drohungen können strafrechtliche Konsequenzen haben und die Kosten des Polizeieinsatzes können zurückverlangt werden“, sagt eine Polizeisprecherin zu der Zeitung.

