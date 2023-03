Österreich als Stammgast der Königsklasse

Bundesliga hat Platz zehn im Uefa-Ranking abgesichert.

Wien. Österreichs Fußball-Meister hat auch 2024 einen Fixplatz in der Champions League sicher. Da sich am Donnerstag die drei verbliebenen türkischen Klubs aus dem Europacup verabschiedet haben, kann die Bundesliga nicht mehr vom zehnten Platz der Uefa-Fünfjahreswertung verdrängt werden. Von den dahinter liegenden Nationen ist nur noch der 13., die Schweiz, mit dem FC Basel im Conference-League-Viertelfinale international vertreten, kann den Rückstand selbst beim Titelgewinn nicht mehr aufholen.

Das bedeutet auch, dass der heimische Vizemeister wie in diesem Sommer in der dritten Qualifikationsrunde zur Königsklasse einsteigt. Übersteht er eine der beiden CL-Hürden nicht, ist ihm ein Platz in der EL-Gruppenphase sicher.

Der Cupsieger oder der Ligadritte startet im Europa-League-Play-off und steigt bei einer Niederlage in die Conference-League-Gruppenphase um. Auf den Ligavierten und den Gewinner des ligainternen Europacup-Play-offs wartet die Conference-League-Qualifikation – mit Einstieg in der dritten beziehungsweise zweiten von vier Runden.

Viertelfinal-Auslosungen, Champions League:Real Madrid – Chelsea, Inter Mailand – Benfica, Man City – Bayern, AC Milan – Napoli.

Europa League: Man United (Sabitzer) – FC Sevilla, Juventus – Sporting Lissabon, Leverkusen (Pentz) – St-Gilloise, Feyenoord (Trauner) – Roma.

ConferenceLeague: Posen – Fiorentina, Gent – West Ham, Anderlecht – Alkmaar, Basel – Nizza.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2023)