Ein Dorfplatz für die alte WU

In die ehemalige Wirtschaftsuni sind Filmemacher und Künstler eingezogen. Das Pop-up-Café Raum ist ihr neues soziales Zentrum.

Es kann, wenn man den Weg zum Café Raum sucht, mitunter zu Flashbacks kommen. Zumindest für jene, die vor 2013 in Wien auf der Wirtschaftsuniversität studiert haben – oder auf einen berühmt-berüchtigten Spritzer vorbeikamen.

Jetzt sind die breiten Gänge mit den niedrigen Decken des 70er-Jahre-Baus in der Althanstraße so gut wie leer. Folgt man aber dem violetten Klebestreifen auf dem Boden, der sich als Wegweiser durch das ganze Gebäude zieht, bis in den ersten Stock, findet man Simone Holzapfel an ihrem Arbeitsplatz.

Hinter zwei eckigen Säulen, in einer Nische des weitläufigen Stiegenhauses, hat Holzapfel gemeinsam mit Luis Jacoby im Dezember das Café Raum in der alten WU eröffnet. Und so leer die Gänge des Gebäudes erscheinen, so voll ist es in dem Pop-up-Café.