Liv Strömquist ist der Popstar der Comic-Szene. Zuvor widmete sie sich Themen wie der Schönheit und dem weiblichen Körper. In ihrem neuen Buch interpretiert sie nun die Sterne.

Schützen dürfen sich auch als „Sternzeichen Trotzkopf“ erachten, geht es nach Liv Strömquists Typologie. „Nervt seine Umgebung zu Tode mit seinen stetigen Widersprüchen“, führt sie aus. Taylor Swift wäre da ein prominentes Beispiel. Das mag zwar abschreckend wirken, aber lang nicht so aufreibend wie das Sternzeichen Fische vulgo „Schluckspecht“. Immerhin „liegt der auf dem Teppich und bereut voller Inbrunst Sachen von vor acht Jahren.“ Man denke etwa an Ovid, Anaïs Nin oder Lou Reed. Da umgibt man sich lieber mit Waagen wie Kim Kardashian, die, angenehm wie ein Sommerwind, immer das Richtige sagen, damit sich am Schluss niemand aufregt. In ihrem jüngsten Band widmet sich die schwedische Autorin mit spitzer Feder und viel Ironie dem weit verbreiteten Interesse an Astrologie: ein thematischer Ausreißer für das Aushängeschild der alternativen Comicszene. „Als Jugendliche interessierten meine Freunde und ich uns schon mal mehr für Astrologie, hatten unseren Spaß damit, machten uns darüber lustig. In den letzten Jahren begegnete mir das Thema wieder vermehrt, etwa über soziale Medien. Da entstand in mir der Wunsch, diesen Umstand zu analysieren“, meint Strömquist.

"Astrologie" Liv Strömquist

Irrwitzige Exkurse

Über Schweden hinaus wurde Strömquist mit dem grafischen Essay „Der Ursprung der Welt“ bekannt, der 2017 in deutscher Sprache erschien. Darin beschäftigt sie sich mit der Vulva, der Vagina und ihren Verschiedenheiten, den Gründen, warum das weibliche Geschlechtsorgan so lang tabuisiert, falsch benannt oder dargestellt wurde; warum etwa der Aufbau der Klitoris erst 1998 entdeckt wurde oder Menstruation auch heute noch oft schambehaftet ist. In pointierten Comics gibt sie die absurden Theorien großer Denker wie Sigmund Freud oder etwa JeanPaul Sartre zum Thema wieder, die das gesellschaftliche Bild des weiblichen Körpers mitformten: „Das weibliche Geschlechtsorgan ist (...) ein Ruf nach Sein wie überhaupt alle Löcher“, meinte der französische Existenzialist etwa.