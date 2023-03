Wie politisch ist die Jugend?

Junge Menschen haben mit Politik nichts mehr am Hut, hieß es eben noch. Die Klimaproteste zeigen, dass sie wieder mitreden wollen, heißt es heute. Aber stimmt das auch? Ein Essay.

Wie aufregend das war, im Jahr der freien Freitage! Zehntausende Schüler, in Deutschland Hunderttausende, gingen 2019 jede Woche auf die Straße, um den Klimawandel aufzuhalten. Endlich, so schien es, wächst wieder eine Generation heran, die sich für Politik engagiert, statt sie verdrossen zu meiden. Die Herolde von Fridays for Future stürmten die Talkshows, schlugen sich prächtig, argumentierten gestandene Parteipolitiker an die Wand. Es gab wieder juvenile Vorbilder, allen voran Greta Thunberg, die Jeanne d'Arc der Erderwärmung. Die Proteste wirkten wie ein verheißungsvolles Versuchslabor. Alles schmeckte nach Aufbruch. Bei denen, die mitmachten, mischte sich ehrliche Wut mit dem angenehmen Gefühl, in großer Zahl für eine gute Sache einzustehen. Nur eines trübte das Bild: Bei einer Protestbewegung, die fast alle gutheißen, kann etwas nicht stimmen.



Es gab keinen nennenswerten Widerstand. Regierende Politiker lobten Aktionen, die sich gegen ihre hinhaltende Politik richteten. Eltern klopften ihren Kindern auf die Schultern, obwohl sie es waren, die das Problem jahrzehntelang nicht ernst genommen und durch ihren Lebenswandel verschärft hatten. Die Bewegung drohte, von dieser Umarmung erdrückt zu werden. Stattdessen kamen die Corona-Lockdowns. Auch bei ihnen waren die Jugendlichen die Leidtragenden. Aber das hat sie, seltsam genug, nicht auf die Straße getrieben. Nun ist die Klimabewegung zurück, verzweifelter, in ihrem medial präsenten Teil deutlich radikalisiert. Und allerorten hört man die besorgte Frage: Was wird nun aus der breiten Politisierung der Jugend?