SPÖ: Wer an der Basis nicht gewinnt, steigt aus

Nach einem achtstündigen Machtkampf in den Gremien musste die Parteispitze teils zurückrudern. Für einen Antritt sind nun doch 30 Unterstützungserklärungen nötig. Das ist der Fahrplan zur roten Chef-Kür.

Eigentlich hatte die SPÖ einen Plan, zumindest verkündete man das vor zwei Wochen nach einem Sitzungstag der Parteigremien: Der Führungsstreit soll, wie damals erklärt worden ist, durch eine Abstimmung unter den Mitgliedern gelöst werden. Detailfragen – etwa nach Kriterien für Kandidaturen – blieben dabei offen, die wollte man in der folgenden Woche aber klären.

Allein: Vor einer Woche dann wurde die Liste der offenen Fragen eher länger statt kürzer. Die Parteispitze rund um die Vorsitzende, Pamela Rendi-Wagner, und die Wiener SPÖ setzte sich mit dem Ansinnen durch, die Führungsfrage zu verbreitern – und neben Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil, noch etliche weitere Kandidaten zuzulassen. Stand Montag waren es 73.

Und mehr noch: Das SPÖ-Präsidium einigte sich vergangene Woche darauf, dass jedes Parteimitglied wählen darf – woraufhin bis zum Stichtag am 25. März etwa 9000 Personen in die SPÖ eingetreten sein sollen. Kritiker der Parteispitze sehen in all dem den Versuch, die von Doskozil verlangte Abstimmung unter den Mitgliedern zu verwässern – und die Kampfabstimmung doch wieder auf den Parteitag zu verlagern, wo Delegierte der Partei entscheiden.