Heidi Hortens Schätze werden versteigert

Im Mai verkauft Christie’s den Schmuck-Nachlass der verstorbenen Mäzenin vom Wörthersee.

Diesen Mai bringt das Auktionshaus Christie’s „The World of Heidi Horten“ unter den Hammer. Die Schmucksammlung der verstorbenen Mäzenin reicht von den 1970er Jahren bis in die jüngste Vergangenheit und umfasst über 700 Exponate, darunter auch einige der weltweit wertvollsten Diamanten und farbigen Edelsteine. Der Schätzwert der Sammlung liegt bei beeindruckenden 150 Millionen Euro.

Neben einem Online-Verkauf (von 3. bis 15. Mai) finden am 10. und 12. Mai zwei Live-Auktionen im Four Seasons Hotel des Bergues in Genf statt. Ein zweiter Online-Verkauf wird später in diesem Jahr die verbleibenden Juwelen aus der Kollektion anbieten. Zu den Highlights gehören die Smaragdhalskette „Der Große Moghul“ von Harry Winston mit 362 Karat, ein rechteckiger Diamantring von 47 Karat und ein elegantes gelbes Diamantarmband von Tiffany & Co.

Gemäß dem Wunsch von Heidi Horten kommen alle Erlöse der Heidi Horten Foundation zugute, die 2020 gegründet wurde, um die Heidi Horten Collection sowie medizinische Forschung und andere philanthropische Aktivitäten zu unterstützen.

Heidi Goëss-Horten starb am 12. Juni 2022 im Alter von 81 Jahren in ihrer Villa am Wörthersee. Mit einem Vermögen von mehr als drei Milliarden Euro galt Horten als reichste Österreicherin.

www.christies.com

(sh)