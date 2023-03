Vor allem der Rückgang der Energiepreise sorgt für eine bessere Stimmung. Im Gesamtjahr bleibt es jedoch bei einer weitgehenden Stagnation. Die Inflation wird aufgrund von Zweitrundeneffekten weiterhin hoch sein.

Es gab zwar keine echte Winterrezession, aber zumindest ein Quartal mit schrumpfender Wirtschaftsleistung. Die heimische Volkswirtschaft ist zwischen Jänner und März dieses Jahres aller Voraussicht nach zurückgegangen, so die Frühjahrsprognosen von Wifo und IHS, die am Donnerstag präsentiert wurden. Dies, nachdem das Wachstum im zweiten Halbjahr des Vorjahres bereits weitgehend stagniert ist.

Doch passend zum Frühling bessert sich auch die Stimmung in der heimischen Wirtschaft auf, so die Ökonomen weiter. „Im zweiten Quartal sollte sich die Konjunktur stabilisieren und eine schrittweise Belebung einsetzen“, heißt es in der Wifo-Prognose.

Haupttreiber für die konjunkturelle Erholung werde das internationale Umfeld und somit die Exportwirtschaft sein. Und hier ist es vor allem der Rückgang bei den Energiepreisen, der weltweit zu einer besseren Stimmung führt. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Wifo daher ein Konjunkturplus von 0,3 Prozent. Das IHS ist sogar noch etwas optimistischer und prognostiziert sogar ein Wachstum von 0,5 Prozent. Im kommenden Jahr soll das Wachstum dann auf 1,4 Prozent (IHS) und 1,8 Prozent (Wifo) weiter zulegen.

Von den heimischen Sektoren werde somit sowohl die Industrie als auch der Tourismus profitieren. Letzterer hat die Erholung seit den Corona-Einbrüchen zwar bereits im Vorjahr aufgeholt, werde heuer jedoch nach wie vor von guter Nachfrage aus dem Ausland profitieren. Probleme sehen die Ökonomen lediglich in der Bauwirtschaft. In der auch während der Coronapandemie boomenden Branche hat sich die Stimmung bereits im Sommer 2022 gedreht. Die hohen Kostensteigerungen und die zunehmend schwieriger werdende Finanzierung aufgrund der gestiegenen Zinsen belasten vor allem den Wohnbau. Das Wifo rechnet heuer daher mit einem Rückgang der Bauinvestitionen um 0,8 Prozent, der sich 2024 sogar auf ein Minus von 1,4 Prozent weiter vergrößern soll.

Inflation bleibt weiter hoch