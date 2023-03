Klimapolitik: Wie man eine gute Sache abwürgt

Klimakleber in Aktion: Überzogene Forderungen schüren Ängste und wirken für den Klimaschutz kontraproduktiv.

Klimakleber in Aktion: Überzogene Forderungen schüren Ängste und wirken für den Klimaschutz kontraproduktiv. Reuters/Fabrizio Bensch

Unrealistische Ziele zu setzen ist das Markenzeichen der Klimapolitik. Das schreckt und verunsichert die Bürger, die privat – siehe PV-Boom – ja durchaus klimabewusst handeln können.

Die Berliner haben am vergangenen Wochenende einen Intelligenztest mit Bravour bestanden: Sie haben einen Volksentscheid über ein Vorziehen der Klimaneutralität auf 2030 krachend scheitern lassen.

Nicht, dass sie in ihrer Mehrheit gegen Klimaschutz wären. Aber sie scheinen die Grundrechenarten zu beherrschen. Und das befähigt sie, zu sehen, dass es schlicht unmöglich ist, eine Millionenstadt, die ihre Elektrizität noch zu mehr als 90 Prozent aus fossilen Kraftwerken bezieht, in der Hunderttausende Autos mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind, in der Zehntausende sanierungsbedürftige, fossil beheizte Bauten stehen, innerhalb von sieben Jahren CO2-neutral zu machen. Zumal die Proponenten des Bürgervotums ja nicht die geringsten Anstalten machten, irgendwelche Vorschläge zur Erreichung dieser Ziele zu machen. Dafür sei die Politik zuständig. Schmecks!

Ein Vorgehen, das immer stärker zum Markenzeichen der ganzen politischen Klimadiskussion wird. In Österreich gab es diese Woche übrigens heftige Proteste gegen eine in Wien stattfindende Gas-Konferenz. Hat denen schon jemand gesagt, dass Erdgas als Brückenenergie das Rückgrat der Energiewende ist, bis es ausreichend Speichermöglichkeiten gibt? Also noch sehr lang? Und dass die aktuellen Probleme bei der Gasversorgung (im Verein mit der Abschaltung aller Kernkraftwerke) jetzt dazu führen, dass der grüne deutsche Wirtschaftsminister hektisch durch die Welt jettet, um Kohle(!)-Lieferverträge für die Stromerzeugung abzuschließen?