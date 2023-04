Beinahe schwerelos über die Prater Hauptallee

Statt von oben am Riesenrad auf den eigenen zwei Rädern: Auch auf dem Fahrrad lässt sich der Prater wunderbar erkunden.

Zugegeben, wer gern 80, 90 oder 100 Kilometer rund um Wien düst, die Serpentinen der Sophienalpe erklimmt und bei der Abfahrt die müden Waden ausrastet – um kurz darauf wieder neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen zu wollen, der wird zunächst nicht groß seine Ohren spitzen, wenn es um Fahrradfahren im Prater geht. Einmal die Allee hinauf- und hinunterfahren? Runderl drehen?

Aber den Prater nicht für eine Radtour zu nützen, wäre schade. Denn auf zwei Rädern lässt sich diese grüne Oase inmitten der Großstadt auch wunderbar erkunden. Man könnte dafür den „Radweg Prater“ einschlagen, dessen Startpunkt an der Salztorbrücke am Donaukanal liegt. Der Weg führt nun am Wasser entlang, ehe er über die Stadionbrücke in den Prater führt. Nun könnte man schon direkt auf der Prater Hauptallee landen, doch der Wegweiser schickt einen noch über eine kleine Seitengasse, die an einem Hundeabrichteplatz vorbei und über mehrere Kurven zur nächsten Station führt: dem Lusthaus. Von dort geht es über die Hauptallee wieder zurück zum Praterstern.