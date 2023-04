Was Anleger aus der Bankenkrise lernen

Es gilt, mit einem Maß an Unsicherheit leben zu lernen. Auch die nächste Krise wird kommen, ohne dass sie Experten vorhergesagt haben. Konsequenz und Langfristigkeit sind die Schlüssel zum Erfolg.

New York. Das Problem mit den großen Krisen ist das folgende: Im Nachhinein klingt alles sehr logisch, und die meisten Experten haben den Crash ohnehin kommen sehen. Allerdings – und das hat sehr viel mit der menschlichen Psyche zu tun – werden Warnungen im Vorfeld meistens ignoriert, sofern es sie überhaupt gibt. Keiner will die Party zerstören.

In der Tat machten Analysten vereinzelt bereits 2021 darauf aufmerksam, dass zahlreiche Banken eine große Summe an US-Staatsanleihen in ihren Bilanzen haben. Wenn die Notenbank Fed die Zinsen anhebt, so die Warnung, würden diese an Wert verlieren. Als Folge könnten die Firmen in Not geraten, falls Bankkunden ungesicherte Einlagen abziehen würden und die Banken deshalb gezwungen wären, die Treasuries mit hohen Verlusten zu verkaufen.