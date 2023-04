Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Finnland wird Nato-Mitglied: Bei der Parlamentswahl am Wochenende holte sich die konservative Nationale Sammlungspartei den Sieg, gefolgt von den Rechtspopulisten. Regierungschefin Marin muss ihr Amt abgeben, nachdem sie zuvor Finnlands Aufnahme in die Nato erwirkt hat. Letztere findet heute offiziell statt. Doch was bedeutet der Beitritt in das weltgrößte Verteidigungsbündnis? Fragen und Antworten.

Ein Trump-Sturm braut sich zusammen: In den USA wird dem Moment entgegengefiebert, in dem aus Donald Trump ein angeklagter Ex-Präsident wird: Gestern flog er deshalb nach New York, heute muss er dort erst zur Staatsanwaltschaft von Manhattan, dann ins Gericht, wo ihm die Anklage verlesen wird. Was danach kommt? Nichts für schwache Nerven, schreibt Elisabeth Postl in der Morgenglosse.

Vollzeitarbeit wird in der Pension benachteiligt: Die Lebenserwartung steigt, das Pensionsantrittsalter stagniert. Politiker und Experten rufen zu mehr Vollzeitarbeit auf. Doch Teilzeitarbeit ist nicht nur im Erwerbsleben attraktiv, sie wird auch in der Pension begünstigt. Mehr dazu.

Jeder sechste Mensch von Unfruchtbarkeit betroffen: Einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation zufolge gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern. Die WHO fordert nun günstigere Behandlungsmöglichkeiten. Mehr dazu.

Ukraine meldet russischen Drohnenangriff auf Odessa: "Der Feind hat soeben Odessa und den Bezirk Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen", teilen die örtlichen Behörden via Facebook mit. Dabei seien "Schäden" verzeichnet worden. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Berliner Forscher entwickeln Covid-19-Nasalimpfstoff: Der Impfstoff wurde bereits an Tieren getestet. Das Ergebnis: Nach einer zweimaligen Gabe des Vakzins konnte sich das Virus in den Hamstern nicht mehr vermehren. Mehr dazu.

Ist man je so alt, wie man sich fühlt? Ältere fühlen sich mental meist jünger, als sie sind, und Jugendliche älter. Aber wieso? Wie sehr? Und gilt es überall? Karl Gaulhofer hat recherchiert. Mehr dazu. [premium]

Erste Briefmarken mit Charles-Konterfei: Erstmals seit Jahrzehnten ist in Großbritannien wieder ein neuer Kopf auf den regulären Briefmarken zu sehen. Ab heute sind die ersten "stamps" mit dem Konterfei von König Charles III. im Verkauf. Mehr dazu.