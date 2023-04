Früherer Finanzminister Nigel Lawson verstorben

Der britische Politiker prägte im Kabinett von Margaret Thatcher mit Steuerkürzungen und Privatisierungen die britische Wirtschaft.

Er war einer der maßgeblichen Gestalter der liberalen Wirtschaftspolitik unter Margaret Thatcher: Großbritanniens früherer Finanzminister Nigel Lawson ist nun im Alter von 91 Jahren gestorben, wie die Tageszeitung "The Telegraph" am Montagabend meldete. Mit seinen Steuerkürzungen und einer Welle von Privatisierungen großer Unternehmen prägte Lawson die britische Wirtschaft in den Achtzigerjahren.

"Er war ein Schatzkanzler, der viel verändert hat und eine Inspiration für mich und viele andere ist", erklärte der britische Premierminister Rishi Sunak auf Twitter. Sunak hatte ebenfalls das Amt des Finanzministers inne, bevor er an die Spitze der britischen Regierung gelangte.

Boris Johnson nennt Lawson einen „Giganten“

Der ehemalige Premierminister Boris Johnson nannte Lawson einen "Giganten". Mit seinen Steuerkürzungen und -Vereinfachungen habe er die wirtschaftliche Landschaft transformiert und "Millionen von Briten geholfen, ihre Träume zu erreichen", erklärte Johnson.

Nach einer Karriere als anerkannter Wirtschaftsjournalist saß Lawson ab 1974 für die konservativen Tories im Parlament. Von 1983 bis 1989 gehörte er als Schatzkanzler dem Kabinett von Margaret Thatcher an.

Während er in dieser Zeit noch von einer europäischen Währung träumte, warb Lawson 2015 als Kopf der Gruppe "Konservative für Großbritannien" für ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union.

