Neos kritisieren "Schreibtisch"-Topjobs im Innenministerium

Neos-Mandatarin Stephanie Krisper kritisiert die gestiegene Zahl der Top-Jobs im Innenressort. Man brauche „mehr Polizisten auf der Straße, nicht am Schreibtisch“.

Die Neos lieferten sich unlängst eine Auseinandersetzung mit dem Innenministerium, Anlass dafür war die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP). Die pinke Abgeordnete Stephanie Krisper warf der Regierung vor, dass der grassierende Mangel an Polizisten „hausgemacht“ sei – unter anderem, weil der Personalstand in den Landespolizeidirektionen der Anfragebeantwortung zufolge steigt und die Polizei laut Krisper zu wenig für attraktivere Arbeitsbedingungen unternehme. Krisper meinte, dass es nicht generell zu wenig Polizisten gebe, jedoch zu viele Verwaltungsjobs verrichten würden.Das Innenministerium wies dies zurück – und kritisierte die Oppositionspartei: Die Anfrage sei „schlecht gestellt“ und die Ableitungen „falsch“, von den Neos könne man überdies „keinerlei Kompetenz in Fragen der inneren Sicherheit erwarten“.

Anstieg im Innenministerium

Jetzt legt Krisper wiederum nach – und eine neue Anfragebeantwortung von Innenminister Karner vor: In dieser musste das Ressort nach der Anfrage aus der Opposition vorrechnen, wie sich die Spitzenjobs im Innenministerium entwickelt haben. Krisper fragte, wie viele „Verwaltungsbedienstete der Verwendungsgruppe A1 und E1“ seit 2010 im Ressort arbeiten. Bei der A1-Verwendungsgruppe handelt es sich um den höheren Dienst – also etwa Polizisten, die auch studiert haben und folglich im oberen Gehaltsbereich sind; E1 bezieht sich auf leitende Beamte. Und die Anfrage zeigt einen massiven Anstieg der A1-Verwendungsgruppe im Innenministerium. Das Ressort legte „die Anzahl der Verwaltungs- und Exekutivbediensteten der Verwendungsgruppe A1 und E1“ vor; und bei der Top-Gruppe A1 wurde von 2010 bis 2023 insgesamt ein Anstieg von rund 90 Prozent (!) verzeichnet, derzeit gibt es laut der Beantwortung 582 A1-Vollzeitäquivalente im Ressort. Unterdes sank die Zahl in der Verwendungsgruppe E1.