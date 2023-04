Silvio Berlusconi auf Intensivstation

Italiens Ex-Premier ist laut Medienberichten wegen Atembeschwerden in eine Mailänder Klinik eingeliefert worden. Es ist sein zweiter Krankenhausbesuch in den vergangenen Tagen.

Der viermalige italienische Premier Silvio Berlusconi ist am Mittwoch in die Mailänder Klinik San Raffaele eingeliefert worden. Er liege wegen Atembeschwerden auf der Intensivstation, berichteten italienische Medien. Bereits vergangene Woche hatte Berlusconi wegen Herzrhythmus-Störungen vier Tage in der San Raffaele-Klinik verbracht.

Der 86-jährige Medienmogul und Chef der Regierungspartei Forza Italia hatte zuletzt immer wieder gesundheitliche Probleme. Im vergangenen Jahr war eine Harnwegsinfektion der Grund für seinen Krankenhausaufenthalt. Im September 2020 erkrankte Berlusconi an Corona und kam mit einer beidseitige Lungenentzündung in Spital. Zuvor war er im Juni 2016 am offenen Herzen operiert worden, um eine Aortenklappe zu ersetzen. 2019 war er außerdem wegen eines Darmverschlusses operiert worden.

(APA)