UBS hielt Vorbereitung auf Credit-Suisse-Übernahme jahrelang geheim

Die schnelle Abwicklung der Schweizer Bankenfusion dürfte auch jahrelang streng geheim gehaltenen Vorbereitungen der UBS geschuldet sein. Die Schweizer Bankenaufsicht soll zuvor auch einen Konkurs der angeschlagenen Credit Suisse in Erwägung gezogen haben.

Die Schweizer Großbank UBS hat innerhalb weniger Tage einen der größten Bankendeals aller Zeiten unter Dach und Fach gebracht. Die Vorarbeit dazu begann jedoch schon vor Jahren. Als Colm Kelleher im vergangenen April Präsident des Verwaltungsrats wurde, übernahm er von seinem Vorgänger Axel Weber Machbarkeitsstudien, die bis mindestens 2020 zurückreichten und zeigten, wie eine Übernahme der Credit Suisse aussehen könnte.

Nachdem CS-Kunden Dutzende Milliarden Dollar vom Paradeplatz-Nachbarn abgezogen hatten, rief Kelleher Anfang dieses Jahres dann eine kleine Gruppe von Top-Beratern seiner Alma Mater Morgan Stanley zusammen, um die Notfallplanung zu beschleunigen. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit direkt vertraut sind.

Das Projekt war streng geheim. Dem Vernehmen nach wussten nur wenige in der US-Bank, woran ihre hochrangigen Kollegen aus den Bereichen Fusionen und Finanzdienstleistungen mit einem engen Kreis von UBS-Führungskräften arbeiteten. Als die Vertrauenskrise, die im regionalen US-Bankensektor begann, Mitte März auf die Schweiz übergriff, war die UBS dank ihrer Anstrengungen handlungsfähig.

Am 15. März, als die Credit Suisse von der Schweizer Zentralbank eine Rettungsleine erhielt, ging die UBS vom Manöver zur Tat über. Die UBS rief Berater von Morgan Stanley und Banker von JPMorgan Chase & Co. an. Einige von ihnen flogen nach Zürich und unterzeichneten Verschwiegenheits-Vereinbarungen.

Berater arbeiteten rund um die Uhr am Rettungsdeal