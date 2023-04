Salzburger Neos-Chefin: „Die KPÖ redet groß, wir Neos machen was“

Neos-Spitzenkandidatin Andrea Klambauer über das Stagnieren der Pinken in Salzburg. Als Landesrätin habe sie im Wohnbau deutlich mehr als die Kommunisten in Graz umgesetzt, sagt sie.

Der erstmalige Einzug in eine Landesregierung gelang den Neos im Jahr 2018 in Salzburg. Ob sich nun nach der Landtagswahl am 23. April wieder eine ÖVP-Grünen-Neos-Koalition im Land ausgeht, ist offen. „Die Presse“ sprach mit der Salzburger Landesrätin und Neos-Spitzenkandidatin Andrea Klambauer.

„Die Presse": In Umfragen stagnieren die Salzburger Neos bei sieben Prozent, die Regierungsmehrheit wackelt. Haben sich die Neos nicht bewährt in der Landesregierung?