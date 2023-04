Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

China kritisiert US-Besuch von Taiwans Präsidentin. China hat das Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, als „schwerwiegenden Fehler“ kritisiert. Die Volksrepublik hat mit einer Inspektion aller Schiffe in der Taiwanstraße begonnen. Die USA setzen auf Verbündete in Asien, um China vor einem Taiwan-Krieg abzuschrecken. Mehr dazu.

Immobilienpreise in Österreich steigen weiter: 2022 fanden um fast zehn Prozent weniger Verkäufe statt, dennoch stiegen die Preise immer noch um neun Prozent. Bei den teuersten Bundesländern überholte Wien Vorarlberg. Am günstigsten wohnt es sich im Burgenland. Mehr weiß Kollegin Susanne Bickel.

EU-Besuch in China: Peking erwäge genau zu Beginn des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Macron und Kommissionspräsidentin von der Leyen, strategisch wichtige Schlüsseltechnologie nicht mehr zu exportieren, schreibt Oliver Grimm. Mehr dazu.

Robert F. Kennedy will US-Präsident werden: Der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy hat seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur in den USA eingereicht. Der erklärte Impfgegner will für die demokratische Partei von Amtsinhaber Joe Biden ins Rennen gehen. Mehr dazu.

Erbitterte Häuserkampfe in Bachmut: Eine Reihe von Angriffen russischer Soldaten in der Industriezone der ostukrainischen Stadt seien mit Unterstützung von Artillerie und Granatwerfern abgeschlagen worden, teilte die Militärführung in Kiew am Mittwoch mit. Der Livebericht.

Erdüberlastungstag: Ab dem Karfreitag werden in Österreich mehr Ressourcen verbraucht als der Erde guttut. Bei der Berechnung dieses Overshoot-Day ist Österreich in einer Spitzengruppe. Mehr dazu.

Goldpreis geht in Richtung Rekordkurs: Wachsende Sorgen vor einer Rezession in den USA treiben den Goldpreis kurz vor der Ostertagen in Richtung Rekordhoch. Im Verlauf der Woche fehlte nicht mehr viel zur Marke von 2.075 Dollar je Feinunze aus dem Sommer 2020. Mehr dazu.