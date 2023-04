In Israel brennt es an allen Fronten

Seit dem Libanon-Krieg 2006 ist das Land aus dem Norden nicht mehr so stark unter Beschuss gekommen. Die Angriffe treffen Israel in einer heiklen innenpolitischen Situation.

Tel Aviv. Nach einer weiteren Zuspitzung sieht Israel sich mit Angriffen an mehreren Fronten konfrontiert: Am Donnerstagabend gingen aus dem Libanon 36 Raketen auf das Land nieder. Dazu feuerten Palästinenser im Gazastreifen in der Nacht über 40 Geschosse auf den Süden Israels. All das trifft das Land in einer sensiblen innenpolitischen Situation.

Seit Ende des Zweiten Libanonkrieges 2006 gab es keinen derart großen Angriff auf Israel aus dem Norden mehr. Die israelische Armee macht die Hamas verantwortlich, die in palästinensischen Flüchtlingscamps im Libanon sehr aktiv ist. Viele Analysten bezweifeln allerdings, dass die Hamas einen solchen Angriff ohne die Unterstützung oder wenigstens die Billigung der mächtigen Schiitenmiliz Hisbollah durchgeführt hätte.