Chance auf Geld für Investoren nach dem Exodus aus Russland?

Wenn Russland ausländische Firmen am Abwandern hindert, verletzt das oft bilaterale Abkommen. Hätte es Sinn, das einzuklagen?

Mit welchen Streitthemen schlagen sich grenzüberschreitend tätige Unternehmen derzeit herum? Was wird bald vermehrt Schiedsgerichte beschäftigen? Das analysierte die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer in ihrem diesjährigen „Arbitration Report“.

Sehr weit oben auf der Liste stehen Investitionsstreitigkeiten infolge der russischen Invasion in der Ukraine – vor allem jene Schwierigkeiten, mit denen Firmen beim Rückzug aus dem russischen Markt konfrontiert sind. Russland hat ja die Sanktionen mit Gegensanktionen beantwortet und beschränkt dabei auch die Möglichkeiten von Investoren aus „unfreundlichen Staaten“, ihre Anteile an russischen Unternehmen zu verkaufen und die Erlöse rechtmäßig außer Landes zu bringen. Diverse Restriktionen führen außerdem dazu, dass der Wert der Beteiligung an den Unternehmen sinkt. Unternehmen, die in der Ukraine vertreten sind, sehen sich zudem damit konfrontiert, dass ihre Anlagen zerstört oder beschlagnahmt werden.