Die achtjährige Reise zu den Eismonden des Jupiter

Die ESA-Sonde JUICE soll ab 2031 Ganymed, Kallisto und Europa näher studieren. Unter gewaltigen Eispanzern könnten dort Ozeane aus Salzwasser sein - ja vielleicht mehr, wie manche meinen.

Das ist halt bei der Raumfahrt oft so: Nur Minuten vor dem Start der europäischen Jupiter-Mission „Juice“ vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana am Donnerstag um 14.15 Uhr MEZ musste der Countdown wegen eines Unwetters gestoppt werden. Es gab bedrohlich viele Blitze. Die Ariane-5-Rakete soll am Freitag einen neuen Versuch um die gleiche Zeit wagen.

Auf einen Tag (oder mehrere) mehr oder weniger kommt es bei der großen Forschungsmission im Rahmen der Europäischen Weltraumagentur ESA auch nicht an: Die anfangs samt Kraftstoff für die Steuerdüsen rund sechs Tonnen schwere Sonde Juice wird acht Jahre brauchen, um Jupiter, den größten Planeten unseres Sonnensystems, zu erreichen. Um genug Schwerkraft-Schwung zu sammeln, muss sie ein Mal ums Erde-Mond-System und mehrfach an Venus und Erde vorbeijagen, um letztlich anno 2031 etwa 630 Millionen Kilometer entfernt den Jupiter zu erreichen.