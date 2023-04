Österreich umgarnt Asiens markanten Tiger, Vietnam

Ein Vietnamese mit traditionellem kegelförmigen Hut trägt zwei Warenkörbe an einer Bambusstange. Das Land produziert freilich längst auch Hightech.

Ein Vietnamese mit traditionellem kegelförmigen Hut trägt zwei Warenkörbe an einer Bambusstange. Das Land produziert freilich längst auch Hightech. IMAGO/ingimage

Politik und Wirtschaft wollen in Vietnam punkten: Angeführt von Außenminister Alexander Schallenberg ist derzeit eine Wirtschaftsdelegation zu Besuch im Tigerstaat. Das Land ist einzigartig.

Ho-Chi-Minh-Stadt. Vietnam ist der „Place to be“, der Ort, an dem man sein muss. So formuliert es der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Philipp Gady. Angeführt von Außenminister Alexander Schallenberg ist derzeit eine Wirtschaftsdelegation mit 21 Unternehmern zu Besuch im südostasiatischen Tigerstaat.



„Der Indopazifik ist Wachstumsregion, Aorta der Weltwirtschaft und geoökonomisches Gravitationszentrum zugleich“, sagte Schallenberg im Vorfeld der Reise. Die Region beherbergt ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Prognosen zufolge werden hier bald 60 Prozent der weltweiten Halbleiter gefertigt.

Kleine Alternative zu China