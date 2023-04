Warum Corona zu Haarausfall führen kann

Monate nach einer akuten Erkrankung fallen plötzlich büschelweise die Haare aus – dahinter steckt eine gar nicht so seltene Immunreaktion.

Zuletzt machte die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut darauf aufmerksam und schärfte das Bewusstsein dafür. Zuvor hatten in den sozialen Medien schon zahlreiche andere prominente und nicht prominente Personen von ihrem Haarausfall nach einer Covid-19-Erkrankung berichtet. Die amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano filmte sich sogar dabei, wie ihre die Kopfhaare büschelweise ausfielen. Frauen leiden im Übrigen häufiger darunter.

Was steckt hinter diesem Phänomen, von dem aufgrund der hohen Zahl an Infektionen gar nicht so wenige Personen betroffen sind? Und was kann dagegen getan werden?

Warum kommt es zu Haarausfall nach einer Covid-19-Infektion?