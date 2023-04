SPÖ-Führungsstreit: Ex-Kanzler Kern unterstützt Doskozil

Während sich alle anderen roten Alt-Kanzler hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt haben, hatte sich Kern bisher nicht öffentlich deklariert. Nun zeigt er Flagge.

Der frühere SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern ist am Donnerstagabend Gast bei der "Freundschaft-Tour" von Vorsitz-Kandidat Hans Peter Doskozil. Während sich alle anderen roten Alt-Kanzler hinter Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt haben, deklartierte sich Kern bis dato nicht öffentlich. Nun bricht er mit diesem Vorgehen:

"Ich meine, dass die SPÖ mit Hans Peter Doskozil die besten Chancen hat, dieses Ziel zu erreichen. Wenn das auch die meisten anderen SPÖ-Mitglieder so sehen, wird er als Erster durchs Ziel gehen“, schreibt Kern am Mittwoch auf seiner Facebookseite. Und: „Weiters halte ich es für wichtig, Andreas Babler und seine UnterstützerInnen an wichtiger Stelle in dieses neue Team zu integrieren."

Doskozils Werbetour für die Position des Bundesparteichefs macht am Donnerstag in Neudörfl, dort wo vor 149 Jahren die Sozialdemokratie gegründet wurde, Halt. Vor rund 400 Parteimitgliedern wird Kern mit Doskozil über aktuelle Herausforderungen der Wirtschafts- und Energiepolitik diskutieren, hieß es in der Einladung.

(APA/Red.)