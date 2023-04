Karl Nehammer und die Schäferhunde in Ghana

Der Bundeskanzler besuchte eine Hundeschule und unterzeichnete eine Sicherheitskooperation mit der Regierung in Ghana.

Die Unteroffizierin schreit den Eindringling an, warnt ihn, dass sie ihren Hund von der Leine lassen wird. Doch der Mann folgt den Anordnungen der Soldatin nicht. Deshalb tritt Flip in Aktion. Der sechsjährige belgische Schäferhund stürzt auf den Eindringling zu und stellt ihn. Danach zeigt Schäferhund Chili, wie er eine verdächtige Substanz findet, die in einem Koffer versteckt ist.

Das ist Teil einer Vorführung, die am Mittwoch in der National Dog Academy in Ghanas Hauptstadt Accra für die Gäste aus Österreich veranstaltet wurde. Österreich hatte die beiden Hunde Flip und Chili 2019 an Ghana übergeben. Es unterstützt im Rahmen einer Sicherheitskooperation die Akademie, in der Hunde für die Sicherheitskräfte und das Militär ausgebildet werden. Auf seiner Reise nach Ghana besuchte Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch das Trainingszentrum, wo er von Spitzenvertretern der ghanaischen Streitkräfte empfangen wurde.