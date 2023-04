Chinesische Militärbasis am Persischen Golf?

China ist auf der Suche nach Stützpunkten in Übersee. (Symbolbild: Verband um den Flugzeugträger Shi Lang)

Geleakte US-Dokumente weisen auf den Bau eines Militärstützpunkts Pekings in einem Hafen bei Abu Dhabi hin – und somit in einer ganz besonderen Kernregion westlichen Machtinteresses. Es wäre ein weiterer Baustein für ein Stützpunkte-Netz Chinas in Übersee.

In US-Regierungskreisen herrscht offenbar gewisse Unruhe wegen Berichten der Geheimdienste, die den Ausbau einer chinesischen Handelsniederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu einem Militärstützpunkt andeuten. Das legen laut „Washington Post“ Dokumente nahe, die vor kurzem im Zuge der „Discord-Leaks“ über einen jungen Mitarbeiter des US-Militärs publik wurden

Die VAE, ein Bund von sieben Scheichtümern, zählen zu den wichtigsten Verbündeten der USA, es gibt dort Stützpunkte der USA und Frankreichs. In Khalifa Port nahe der Hauptstadt Abu Dhabi betreibt der chinesische Schifffahrtskonzern Cosco seit Jahren einen Containerterminal. Ende 2021 stoppten die Emirate dessen Ausbau auf US-Druck hin, weil Washington Hinweise auf militärisch-geheimdienstliche Nutzungspläne desselben gefunden haben wollte.