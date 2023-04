"Die Redaktion": Investigativjournalismus auf der Bühne

Das Volkstheater in den Bezirken bringt in Zusammenarbeit mit „Dossier“ die Recherchearbeiten des Redaktionsteams rund um die OMV auf die Bühne.

Es sind die vielen „Fake News“-Rufe, die vielen Fälle von Medienkorruption hier im Land, aber auch in den kulturell oft tonangebenden USA, die wohl auch das Interesse daran steigern, positive Gegenbeispiele ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken oder dramaturgisch in Szene zu setzen. Erst Mitte April war es der Podcast „Boys Club“ über das Mediensystem Axel Springer in Deutschland, dessen Publikation Wellen schlug. Die zwei Investigativjournalistinnen Pia Stendera und Lena von Holt widmen sich dem Machtkonstrukt des deutschen Medienhauses, in dessen Zentrum Julian Reichelt als Chefredakteur der „Bild“-Zeitung bis zu seiner Freistellung im Oktober 2021 noch stand.

"Die Redaktion" im Volkstheater der Bezirke Volkstheater

Auch der Film „She Said“ der deutschen Regisseurin Maria Schrader, der im Dezember in den Kinos anlief, wurde von Kritikern wohlwollend aufgenommen. Die Handlung folgt den beiden „New York Times“-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey bei ihren Investigativrecherchen rund um Harvey Weinstein, die schließlich die #MeToo-Bewegung ins Rollen brachten. Schon der 2015 erschienene Film „Spotlight“ zeigte die Investigativrecherche der „Boston Globe“ rund um Kindesmissbrauch durch katholische Geistige in Boston. Inszeniert als Thriller, welche die handelnde Journalistinnen und Journalisten auf einer Art Heldenreise begleiten, sollen sie dem Pu­­blikum die Tragweite von journalistischem Handwerk näherbringen, natürlich aber auch emotionalisieren.